Koei Tecmo hat vor wenigen Tagen den Releasetermin des JRPG Fairy Tail für die PS4 und die Nintendo Switch bekannt gegeben. Fans der Mangaserie sind seitdem ziemlich aus dem Häusschen. Wir fassen hier zusammen, was bisher über das anstehende Spiel bekannt ist.

Zuerst die harten Fakten. Das von Gust Studios entwickelte Fairy Tail wurde erstmals im September, kurz vor der Tokyo Game Show mit dem ersten Reveal Trailer angekündigt:

Das Spiel selbst basiert auf dem äusserst erfolgreichen Manga Fairy Tail von Hiro Mashima, welches zwischen 2006 und 2017 erschienen ist und ist das erste Fairy Tail-Spiel, das auf der Heimkonsole im Westen veröffentlicht wird. Sowohl Serienfans als auch Neulinge können damit die beliebte Erzählung miterleben, welche Menschen aus aller Welt seit über einem Jahrzehnt fasziniert.

„Dämonen, dunkle Zauberer, Drachen und Katzen. Spieler werden alles finden, wenn sie ihre Reise in das Land von Fiore antreten und die Abenteuer von Natsu Dragneel und Lucy Heartfilia sowie anderen Mitgliedern der Fairy Tail-Magiergilde auf einer unterhaltsamen und aufregenden Suche begleiten. Die GUST Studios entwickeln das Spiel unter der Aufsicht des Autors Hiro Mashima und versprechen der Fairy Tail-Welt und ihren ungewöhnlichen Bewohnern eine originalgetreue Nachahmung, die von Magie bis zu ihren legendären Charakteren reicht.„

Die Ankündigung versetzte die weltweiten Fans in Aufregung. Während der Tokyo Game Show 2019 wurden weitere Details des Spiels enthüllt. So können Spieler auf ihrer Reise aus einer Auswahl von über zehn bekannten Characteren eine Gruppe bilden, darunter der Feuer-Dragonslayer Natsu Dragneel; die Stellargeist-Magierin Lucy Heartfilia; der Eismagier Gray Fullbuster; die Feenkönigin „Titania“, Erza Scarlet; und die junge Himmel-Dragonslayer Wendy Marvell. Aber auch bekannte Gildenmitglieder unterstützen die Spieler im Kampf, wie der Gildenmeister von Fairy Tail, Makarov Dreyar, der herbeigerufen werden kann. Die vielfältige Magie nach Vorgabe des Mangas wird dabei in dem neuen Spiel möglichst genau wiedergegeben.