The Knights of Unity und All In! Games haben das Coop-Spiel Tools Up! für PC, PS4, XBox One und Switch veröffentlicht. In diesem spassig aussehenden Spiel geht es darum, baufällige Wohnungen gemeinsam mit bis zu vier Freunden zu renovieren. Dazu gehören Aufgaben wie Müll entsorgen, Fliesen legen, Streichen und was man sich sonst noch so ausdenken kann.

Tools Up! verspricht durch einfache Steuerelementen einen niedrigen Einstiegspunkt und durch die Vielfalt einen langanhaltenden Spielspaß. Zumindest für all die verhinderten Heimwerker da draussen.