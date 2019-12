Novaquark, die Entwickler des SciFi-MMOs Dual Universe, haben heute eine aktualisierte Roadmap für das Spiel vorgestellt. Beginnend mit dem kommenden Alpha 3-Update, zeigt die Roadmap einige der neuen und aktualisierten Funktionen, die Dual Universe in 2020 und 2021 von Bedeutung sein werden, sowie die wichtigsten zukünftigen Meilensteine des Spiels.

„Die Grundlagen des Gameplays von Dual Universe können in sechs Säulen unterteilt werden: Erkunden, Aufbau, Wirtschaft, RPG, PvP-Gefechte und Soziales. Mit dem kommenden Alpha 3-Update werden nun auch die letzten beiden Säulen PvP und Soziales hinzugefügt: Damit steht das Fundament des Core-Gameplays von Dual Universe. Sobald die Alpha 3 in den Händen der Spieler ist, will Novaquark in Vorbereitung auf die anstehende Betaphase sein Hauptaugenmerk auf Stabilisierung und Optimierung der Benutzererfahrung legen.



„Auf dem Weg zur Betaphase ist 2020 für uns ein zentrales Jahr. Wir werden gezielt unsere Prioritäten setzen und sicherstellen, dass die Erfahrung für die Spieler so gut wie irgend möglich wird“, so Baillie. Unter den Neuzugängen in der mit Spannung erwarteten Alpha 3 unter dem Motto Shattered Alliances befinden sich Konstrukt-gegen-Konstrukt-PvP, die Einführung von Spielerorganisationen sowie eine Reihe weiterer Funktionen wie das Sammeln von Erz an der Oberfläche. Da Avatar-gegen-Avatar-PvP erst in einem späteren Update hinzugefügt werden wird, konnte sich das Team auf die Konstrukt-Gefechte mit ihren innovativen Echtzeit-Voxelschäden und teambasiertem, abwechslungsreichen Gameplay konzentrieren.“