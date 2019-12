En Masse Entertainment und Entwickler BonusXP haben bekannt gegeben, dass ihr Multiplattform-Strategie RPG The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics am 4. Februar 2020 auf Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch und PC veröffentlicht wird.

In The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics werden Spieler in das Land Thra gebracht, wo sie gemeinsam mit dem heldenhaften Gelfling auf eine Suche gehen, um das Licht der Welt wiederherzustellen und die Prophezeiung zu erfüllen. Das Land Thra enthält verschiedene Gebiete, von denen jedes mehr Geschichte über die Gelflings und ihre Geschichte bietet. Während der 80 einzigartigen rundenbasierten Kampagnenkämpfe treffen die Spieler auf neue Verbündete, die für den Kampf gegen die bösartigen Skeksis rekrutiert werden können. Gelfling-Einheiten können mit aufrüstbaren Fähigkeiten und unterschiedlicher Ausrüstung angepasst werden, um an bestimmten Kämpfen teilzunehmen.

Spieler können ihre Gruppe von Abenteurern und Helden aus einer Auswahl von über 15 einzigartigen Charakteren und Aufgaben zusammenstellen und mit diesen experimentieren, um Strategien zu entwickeln, die zu ihrem Spielstil passen. Während die Spieler im Spiel Fortschritte machen und die verschiedenen Länder von Thra erkunden, werden sie eine epische Suche erleben, um die sieben Gelfling-Clans gegen die bösen Skeksis in einer Nebengeschichte zu vereinen, die parallel zur Netflix-Serie läuft.