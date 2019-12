Zwei Monate vor der Veröffentlichung des Kampfspiels Grandblue Fantasy: Versus für die PS4 haben Cygames und Xseed Games einen weiteren Charactertrailer veröffentlicht. Diesmal wird uns Ladiva, Herald of Love, vorgestellt.

Granblue Fantasy: Versus erscheint am 6. Februar 2020 in Japan und im ersten Quartal 2020 in Europa für PlayStation 4.