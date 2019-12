Bandai Namco hat heute einen neuen Live-Action-Trailer zu Dragon Ball Z Kakarot veröffentlicht. Darin zu sehen ist ein japanischer Erwachsener, der sich beim Starten des neuen Spiels an die Vergangenheit erinnert, in der er mit seinen Freunden die alten Dragon Ball Spiele spielten und vorgaben, selbst Goku zu sein. In typisch kindlicher Manier imitieren sie natürlich seine Moves und seine Fähigkeit, sich in einen Super Saiyajin zu verwandeln. Der Trailer endet mit dem Satz: „We are all Goku“.

Dragon Ball Z Kakarot erscheint am 17. Januar für PC, PS4 und XBox One.