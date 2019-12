Ja, es gibt mittlerweile zu allem einen Simulator. Auch für Prinzessinnen. Am 23. Dezember erscheint die Neuauflage Princess Maker: Faery Tales Come True für die Switch, deren Originalspiel im Januar 1997 für die Playstation und später für den PC veröffentlicht wurde. Und natürlich geht es in dem Spiel darum, eine Prinzessin zu machen. Oder zumindest das, was die Entwickler sich darunter vorstellen.

Princess Maker: Faery Tales Come True ist der dritte Eintrag in der Simulationsserie Princess Maker. Der Spieler hat die Aufgabe, in der Vaterrolle ein Mädchen zu einer Prinzessin zu machen. Dabei begleitet der Spieler die werdende Prinzessin in der Altersspanne von 8-18 Jahren. Es gibt mehrere Enden, die Zukunft der Tochter wird durch die Wahl des Spielers bestimmt.

Princess Maker: Faery Tales Come True wurde komplett überarbeitet, um der Full-HD-Auflösung (1920 × 1080) zu entsprechen und gleichzeitig das ursprüngliche Gefühl und die Stimmung zu bewahren. Die attraktiven Illustrationen von Takami Akai wurden ebenfalls in hoher Auflösung neu arrangiert, damit die Spieler das Spiel klarer und angenehmer genießen können.