Bethesda hat kürzlich auf Reddit angekündigt, dass die Entwicklung des Online-Kartenspiels Elder Scrolls Legends auf unbestimmte Zeit gestoppt wird. Das Team wird das Spiel weiterhin unterstützen, geplante Updates und Erweiterungen wurden jedoch gestrichen. Es ist nicht klar, wie diese Entscheidung sich auf die geplante Veröffentlichung auf der Nintendo Switch und den anderen Konsolen auswirken wird, die auf der E3 2018 angekündigt wurde.

„Wir möchten Legends über neue Inhalte auf dem Laufenden halten. Laut unserer vorherigen Roadmap werden wir in diesem Jahr ein weiteres Set veröffentlichen. Wir haben beschlossen, die Entwicklung neuer Inhalte oder Veröffentlichungen auf absehbare Zeit zurückzustellen. Diese Entscheidung hat keinerlei Einfluss auf die Veröffentlichung und Entwicklung von GAEAs Asien-spezifischer Version von Legends, die separat betrieben wird. Sie wird jedoch unsere Entscheidungen über den Inhalt und die zukünftige Entwicklung von Funktionen beeinflussen.



Bis dahin können Sie Legends weiterhin auf allen vorhandenen Plattformen herunterladen und spielen und online sowie im Einzelspielermodus gegeneinander antreten. Wir werden das Spiel auch weiterhin mit monatlichen Belohnungskarten und regelmäßigen In-Game-Events unterstützen. Neue Erweiterungen und andere zukünftige Inhalte werden jedoch nicht mehr aktiv entwickelt. Wir werden weiterhin laufenden Wartungssupport leisten.



Als Dankeschön für die Unterstützung von Legends in den letzten Jahren und um weiterhin mit uns zu spielen, geben wir die Tamriel-Sammlung – eine Auswahl an neuen Karten mit drei Attributen und mehr – bei ihrem nächsten Login kostenlos an alle Spieler weiter. Wir sind sehr dankbar, an The Elder Scrolls: Legends zu arbeiten und Sie als Community zu haben. Wir danken Ihnen aufrichtig für die Liebe und Unterstützung, die Sie uns geschenkt haben. „

Bethesda