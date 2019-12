Square Enix hat den ersten von drei Trailern veröffentlicht, in denen die Hauptfiguren von Trials of Mana vorgestellt werden. Der erste Trailer dreht sich um den vielversprechenden jungen Schwertkämpfer Duran und Prinzessin Angela aus Altena. Trials of Mana wird am 24. April 2020 für PC, PS4 und Nintendo Switch veröffentlicht.

„Duran ist ein Schwertkämpfer aus dem Königreich Valsena. Diese beeindruckenden Muskeln sind nicht nur zum Zeigen da – trotz seines jungen Alters gilt er als einer der stärksten Krieger der Welt und als würdiger Erbe seines verstorbenen Vaters Loki.



Doch eines schicksalhaften Tages wird die Burg von Valsena angegriffen. Zu seiner Verteidigung eilend, konfrontiert er den Purpurnen Zauberer, aber trotz all seiner Stärke ist er machtlos gegen den böswilligen Magier. Nachdem er sich von seinen Wunden erholt hat, gelobt er stärker zu werden und macht sich auf den Weg, um dem Bösewicht entgegenzutreten.



Angelas Geschichte ist ganz anders. Sie ist anfangs keine mächtige Fachkraft … im Gegenteil. Sie ist die einzige Tochter der Wahren Königin von Altena, dem verschneiten Königreich der Magier. Leider bemüht sich Angela, Zauber zu wirken, was sie zu einer ständigen Schande für ihre Mutter, die Wahre Königin, macht. Aber als die Wahre Königin und ihre rechte Hand, der Purpurne Zauberer, Angela zwingen, sich selbst zu opfern, um die Energie des Manasteins zu aktivieren, erwacht ihre Kraft.



Wir haben also zwei sehr unterschiedliche Charaktere, die durch die böswilligen Machenschaften des Crimson Wizard miteinander verbunden sind.“