Sega und Platinum Games haben angekündigt, dass das Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle am 18. Februar 2020 für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht wird, sowohl digital als auch physisch. Es wird auch eine spezielle Steelbox geben, die in Zusammenarbeit mit Weapons Van entsteht. Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

„Dies war ein Traumprojekt für uns bei Weapons Van und wir können Sega nicht genug für diese Gelegenheit danken, unsere künstlerische Ausrichtung auf die Cover des Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundles anzuwenden. Wir lieben beide Titel und haben Dan Dussault von Hand ausgewählt, weil wir wussten, dass er ihn mit seiner Liebe zum Detail und seiner Fähigkeit, Bewegung in seiner Kunst einzufangen, aus dem Park werfen kann. “ Presseerklärung Weapons Van