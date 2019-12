Media Molecule hat heute während des Sony State of Play das offizielle Erscheinungsdatum von Dreams bekannt gegeben, das seit 2013 in der Entwicklung ist. Der mit Spannung erwartete und äußerst kreative Titel wird am 14. Februar 2020 veröffentlicht.

Bei Dreams handelt es sich sowohl um ein Videospiel als auch um ein System zur Erstellung von Spielen. Dabei können Spieler ihre eigenen Abenteuer und Spiele kreieren und mit anderen Spielern teilen.

Den Spielern stehen vier Hauptspielmodi zur Verfügung: Dream Surfing, Dream Shaping, Homespace Editor und Community Jam. Dream Surfing ist der traditionelle Spielabschnitt des Spiels. Hier können die Spieler nach Kreationen anderer suchen und diese spielen, während sie in Dream Shaping eigene Spiele kreieren können.

Der Homespace-Editor ist ein eigener Bereich, den die Spieler anpassen und personalisieren können. Der Community Jam hingegen ist ein Themenwettbewerb von Media Molecules, bei dem Spieler Inhalte zu einem bestimmten Thema bauen, über die andere Spieler dann abstimmen können.