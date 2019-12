Daß eine PS4 Version des überaus erfolgreichen Untitled Goose Game erscheint, ist keine wirkliche Überaschung, nur das finale Datum war noch unbekannt. In Sony’s State of Play wurde vor wenigen Minuten endlich die Gans aus dem Sack gelassen: Untitled Goose Game erscheint am 17. Dezember für die PS4.

Seit seiner Veröffentlichung im September auf der Switch und für den PC, übertraf der Erfolg des Spiels sämtliche Erwartungen. Es kann davon ausgegangen werden, daß es auf der PS4 ebenso erfolgreich ist.