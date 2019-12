Bei Herr der Ringe gab es den Einen Ring, der die anderen Ringe beherrschen konnte. Mit GOG Galaxy 2.0 gibt es jetzt den Einen Launcher, der alle anderen Launcher beherrscht. Zumindest in der Theorie. Der GOG Galaxy „Master Launcher“ ist nun in die offene Beta gestartet und kann ab sofort von jedem heruntergeladen und getestet werden.

In den letzten Jahren ist es in die Mode gekommen, daß jeder Publisher einen eigenen Launcher für seine Spiele entwickelt, sei es Steam, Epic, Ubisoft oder Blizzard. Der GOG Galaxy Launcher bietet nun eine Möglichkeit, all diese einzelnen Launcher unter sich zu vereinen, komplett mit Chatfunktion, Bibliothek und Statistiken. Und das Schönste: Es ist nicht nur auf den PC beschränkt, sondern kann plattformübergreifend auch die Konsolenspiele organisieren.

Neugierig geworden? Auf der Webseite könnt ihr den Launcher herunterladen und ausgiebig testen.