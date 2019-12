Team17 hat das Survival-Lite-Sandbox-Spiel The Survivalists angekündigt, das 2020 auf Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht werden soll. Spieler müssen dabei Handwerk, Aufbau und Affentraining kombinieren, um gegen die Natur zu bestehen.

The Survivalists überleben nicht nur als Einzelspieler, sondern fordert die Spieler auch heraus, im kooperativen Online-Mehrspielermodus zusammenzuarbeiten.

„Nach dem unglaublichen Erfolg von The Escapists wollten wir das Universum erweitern und etwas ganz anderes ausprobieren als die Welt der Gefängnisse und orangefarbenen Knastanzüge – und so wurde The Survivalists geboren. Wir wollen wirklich auf dem aufbauen, was in der Vergangenheit mit dem Genre getan wurde, mit neuen Ansätzen, was es bedeutet, in rauer Wildnis und gegen die Natur selbst zu überleben – natürlich mit Hilfe ausgebildeter Affen.“

Emma Bates, Produzentin, Team17