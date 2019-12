Turn 10 und Playground Games haben einen neuen Modus für das Rennspiel Forza Horizon 4 mit namens The Eliminator enthüllt. Dieser neue Modus ist stark von den gängigen Battle Royale-Modi anderer Spiele wie PUBG oder Fortnite inspiriert. Das kostenlose Update wird heute, am 12. Dezember, veröffentlicht.

In The Eliminator fahren 72 Spieler in einer langsam schrumpfenden Zone. Ziel ist es, zuerst die Ziellinie zu überqueren und die Gegner mit allen Mitteln zu stoppen. Klingt spassig.