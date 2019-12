The Game Awards haben „The Game Festival“ angekündigt, ein digitales 48-stündiges Event, „das Fans auf der ganzen Welt die Magie praktischer Gameplay-Demos näher bringt“. In diesem Rahmen werden einige Spiele als First-Look-Demo-Version kostenlos spielbar sein. Das Event startet heute Abend um 19 Uhr und endet am 14. Dezember, 19 Uhr.

„Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, den nächsten Schritt mit dem Game Festival zu wagen – ein vollständig digitaler Ansatz für Konsumentenveranstaltungen. Seien wir ehrlich: Nicht jeder kann an einer physischen Messe oder einer Consumer-Veranstaltung teilnehmen. Das Game Festival ist von Grund auf als barrierefreies Event konzipiert und erweitert die Vorteile eines physischen Events auf die globale Gaming-Community, die sich die Game Awards ansieht.“ Geoff Keighley, Erfinder der The Game Awards

Hier ist die vollständige Liste der teilnehmenden Spiele:

The Game Awards-Streams werden am Freitag, den 13. Dezember um 02:30 Uhr gestreamt: