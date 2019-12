Amazon Games haben gestern Abend während der Game Awards ihr neues MMORPG New World offiziell vorgestellt. Es soll im Mai 2020 erscheinen. Die Spielbeschreibung auf Steam lässt ein Survival-Sandbox-Ansatz mit starkem PvP-Anteil erahnen:

„Überwinde die brutalen Legionen der Verderbten und schliesse die Reihen mit konkurrierenden Spielern in diesem Land der Gefahren und Möglichkeiten. Was wirst du in einem Land, das auf deine Zerstörung aus ist, tun, um zu überleben? Strebe alleine nach deinem eigenen Weg oder verbünde dich und kämpfe.“

Die Charaktere können, wie in nahezu jedem MMORPG, Nahkampfangriffe, Fernkampfangriffe wie Pfeil und Bogen und magische Angriffe in der Neuen Welt nutzen. Es bigt ein Berufesystem um Ausrüstungsgegenstände herzustellen und anzupassen. Weiterhin wurden „epische Kriege mit anderen Spielern“ in Aussicht gestellt.