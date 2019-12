Xbox-Chef Phil Spencer bescherte der Welt gestern Abend bei den fünften jährlichen Game Awards einen ersten Blick auf die neue Generation der XBox Konsolen. Der offizielle Name des Projekts XBox Scarlett lautet XBox Series X.

„Wir sehen eine Zukunft, in der Sie sofort in Ihre Spiele vertieft sind und in der die Welt noch naturgetreuer und eindringlicher ist. Die Xbox Series X wird zu den nächsten Feiertagen in die Zukunft des Konsolenspiels führen.“

Phil Spencer