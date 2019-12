Kasedo Games und Beard Envy haben ein Feature-Video veröffentlicht, das uns einen exklusiven Einblick in die Entstehung des kommenden Puzzlespiels Filament gibt.

Filament wurde von drei Freunden im Vorzimmer ihres gemeinsamen Hauses entwickelt und ist ein kreatives, storygetriebenes Puzzlespiel, in dem es darum geht, ein scheinbar verlassenes Raumschiff zu erkunden.

Das nun veröffentlichte Video und die zukünftigen Folgen zeigen den Zuschauern die Komplexität und Vielfalt der mehr als 300 in dem Spiel enthaltenen Rätsel und geben in ein bis zwei Minuten langen Kurzvideos einen Einblick in die Entstehung des Spiels.

„Durchsuchen Sie Crew-Protokolle, Nachrichten, Aufzeichnungen und persönliche Gegenstände, die Sie rund um das Schiff gefunden haben, um herauszufinden, was an Bord der Alabaster passiert ist. Erfahren Sie, wer die Crew war, und finden Sie dabei möglicherweise heraus, was mit ihr passiert ist.“

Filament wird im Laufe des kommenden Jahres für PC & Konsolen erscheinen.