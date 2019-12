Umaiki Games hat angekündigt, daß das Action RPG Skellboy am 30. Januar für die Nintendo Switch veröffentlicht wird. Vorbesteller enthalten einen Rabatt von 10 Prozent. Die Veröffentlichung für andere Plattformen ist für später im Jahr geplant.

„Das Leben im Königreich Cubold verlief friedlich, bis der böse Hofmagier des Königs von der Prinzessin fallen gelassen wurde. Mit gebrochenem Herzen und voller Wut rief er die bösen Geister an, die Toten und die längst vergessenen Monstrositäten des Königreichs wiederzubeleben. Was er in seiner Wut nicht bemerkt, ist, dass er versehentlich auch einen alten Helden herbeigerufen hat … Skippy! Reise durch das wunderschön gestaltete Königreich Cubold und nutze Deinen auferstandenen Skelettkörper in vollen Zügen!



Tausche während deines Abenteuers Körperteile aus, um neue Fähigkeiten zu erlangen und die Lakaien des bösen Magiers zu besiegen. Ab jetzt, Skippy, ist es Zeit, wieder ein Held zu sein!