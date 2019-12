Warcraft Fans müssen sich noch ein wenig länger gedulden, bis Warcraft 3: Reforged veröffentlicht wird. Wie Blizzard in einem Blogpost gestern abend mitteilte, benötigt das Team noch einen Monat mehr Zeit. Der offizielle Releasetermin wurde daher auf den 28. Januar 2020 verschoben.

„Obwohl wir vor Jahresende hart daran gearbeitet haben, Warcraft 3: Reforged zu veröffentlichen, hatten wir das Gefühl, dass wir ein wenig mehr Entwicklungszeit benötigen, um den Feinschliff zu vollenden. Wie immer ist es unser Ziel, die hohen Erwartungen, die man an uns hat, zu erfüllen.“

Der Remaster des beliebten Echtzeit-Strategiespiels wird verbesserte visuelle Elemente, moderne Matchmaking-Funktionen, eine umfangreiche 60-Missions-Einzelspieler-Kampagne beinhalten. Auch wir der Remaster Änderungen an der Original-Story vornehmen, um diese besser mit der expansiven Story von World of Warcraft in Einklang bringen. Das Spiel kann ab sofort vorbestellt werden. Die Spieler können zwischen einer Standard Edition und einer Spoils of War Special Edition wählen.