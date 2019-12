Publisher Modus Games und der Entwickler Stormind Games haben einen neuen Trailer zum Survival-Horror-Spiel Remothered: Broken Porcelain mit dem Titel Home for the Holidays veröffentlicht.

Die preisgekrönte Survival-Horror-Serie Remothered kehrt in das mit Spannung erwartete Remothered: Broken Porcelain zurück. Als Fortsetzung von Remothered: Tormented Fathers können Sie Ereignisse aus der schmerzhaften Vergangenheit der Charaktere in intensiven Rückblenden nacherleben und neue unaussprechliche Schrecken in der Gegenwart ertragen, die sie im Ashmann Inn erwarten – einem mysteriösen und verfallenden Grab für seine vielen Geheimnisse ebenso wie Gefahren.

Die im Gasthaus Ashmann begrabenen Wahrheiten lassen sich nicht leicht aufdecken – seine vielen Geheimnisse sind durch die drohende Bedrohung durch die Stalker, die in der Zeit gefangenen mächtigen Jäger und die Grenzen seiner Mauern miteinander verflochten und bewacht. Überleben erfordert mehr als nur schnelle Reaktionen, da ein strategischer und einfallsreicher Ansatz für Begegnungen den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmacht. Seien Sie schlau – wenn Sie wissen, wann die beste Zeit ist, um zu schleichen, zu fliehen oder drohende Gefahren zu bekämpfen, können diese Jäger schnell zu den Gejagten werden.

Broken Porcelain bringt eine Fülle von willkommenen Änderungen in die Serie, die neue Gameplay- und Storytelling-Elemente einführen, die den Charakteren neues Leben einhauchen und ein beispielloses Maß an Eintauchen in dieses eindringliche Abenteuer schaffen – perfekt für neue und wiederkehrende Fans der Serie.