Sega hat einen neuen Trailer für Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix veröffentlicht. Das Spiel erscheint im Laufe des nächsten Jahres exklusiv für die Nintendo Switch.

„Basierend auf dem beliebten Hatsune Miku: Project DIVA Future Tone bringt Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix die Serie auf dem Nintendo Switch in eine neue Dimension und bietet sowohl neuen Fans als auch erfahrenen Project DIVA-Spielern die Möglichkeit, zu Hause oder unterwegs zu spielen. Die Rhythmus-Spielmodi bieten sowohl traditionelle Tastensteuerungen als auch einen neuen Spielmodus, der exklusiv für die einzigartigen Funktionen des Nintendo Switch entwickelt wurde!



Was ist neu in Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix?



Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix ist nicht nur Mikus Nintendo Switch-Debüt, sondern auch ein wichtiger Meilenstein für die Project DIVA-Reihe. Die Lieblingslieder der Fans wie Senbonzakura und über 100 andere wurden mit Grafiken im Anime-Stil neu belebt. Darüber hinaus wurde für Mega Mix eine Auswahl von Songs hinzugefügt, die in der Project DIVA-Reihe noch nie zuvor gesehen wurden, sodass Fans noch mehr ihrer Lieblingstitel genießen können!“