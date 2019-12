Ab sofort ist das 2. DLC-Pack „X-Men: Rise of the Phoenix“ für Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order auf der Switch verfügbar. Es beinhaltet vier weitere X-Men, Phoenix, Gambit, Ice Man, und Cable, und einen neuen Danger Room-Modus.

Ein drittes DLC-Pack ist in Arbeit. Wann dieses allerdings erscheint, ist noch nicht bekannt.