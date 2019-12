Dangen Entertainment hat angekündigt, dass das Strategie-RPG Vestaria Saga I: War of the Scions nun auch im Westen veröffentlicht wird. Ursprünglich erschien der von Shouzou Kaga mitentwickelte Indie Titel im Jahr 2016 nur in Japan. Es wird hierzulande am 27. Dezember via Steam veröffentlicht.

Vestaria Saga handelt von einem jungen Krieger, der versucht, sein kleines Küstenkönigreich gegen ein mächtiges Imperium zu schützen. Es klingt zwar wie eine einfache Geschichte über Krieg, doch Dangen Entertainment schreibt über ihr Spiel, dass „nicht alles so ist, wie es scheint, und Kräfte in den dunklen Ecken des Kontinents sich verschwören. Die Bühne ist bereit und die Teile haben begonnen, sich zu bewegen. “

Bei Vestaria Saga handelt es sich um ein „klassisches 2D-Strategie-Rollenspiel“, bei dem Positionierung, Bewegung und Waffen entscheidend sind. Das Spiel hat verschiedene Handlungspfade und -enden, die von den Entscheidungen der Spieler abhängen und davon, welche der 20 einzigartigen, rekrutierbaren Charaktere bis zum Ende überleben.