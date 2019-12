Das Switch-exklusive Superhelden-Abenteuer „Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order“ hat ein neues Content-Update bekommen, dass das Spiel auf Version 3.00 anhebt.

Dach Charakterlevel wurde nunmehr auf 200 angehoben. Außerdem kann man von nun an auch den „Danger-Room“-Modus antesten. Mit diesem Update werden auch die ersten Grundsteine für die kostenpflichtige Erweiterung „Rise of the Phoenix“ gelegt. Zu den neu eingeführten Charakteren zählen zum einen eben Phoenix, aber auch Gambit, Cable und Iceman.

Die „Rise of the Phoenix“-Erweiterung schaltet den „Danger-Room“-Modus komplett frei. In diesem Modus werden zwei bis vier Spieler möglichst viele Boss-Gegner besiegen müssen.