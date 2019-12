Square Enix hat einen weiteren Trailer zum kommenden Titel Marvel’s Avengers veröffentlicht. In diesem wird uns Tony Stark alias Iron Man noch einmal etwas näher gebracht.

Im Video, das wie immer eine ausführliche Charaktervorstellung beinhaltet, kommen auch Head of Studio Scot Amos und Lead Producer Rose Hunt zu Wort. Sie erklären noch einmal, warum Iron Man so interessant und wichtig ist.

Marvel’s Avengers ist einAction-Adventure, das mit cineastischem Storytelling und Einzel- als auch kooperativen Mehrspieler-Elementen punkten will. Marvel’s Avengers wird am 15. Mai 2020 auf PC, PlayStation 4, Xbox One und Stadia erscheinen.