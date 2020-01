Nach Sindel, dem Terminator, Nightwolf und Shang Tsung wird in Kürze auch Joker als Teil des Kombat Packs in die Reihen der Mortal Kombat 11-Kämpfer aufgenommen. Über den offiziellen Twitter Account steigerte NetherRealm Studios die Vorfreude auf den ikonischen Gegenspieler Batmans, der am 28. Januar seinen großen Auftritt haben wird.

Nach Joker werden alle auf Spawn, den letzten verbleibenden Kämpfer im Kombat Pack warten. Er ist wahrscheinlich der am meisten gehypte und wird voraussichtlich am 17. März in Mortal Kombat 11 erscheinen.

Mortal Kombat 11, eines der meistverkauften Spiele des Jahres 2019, ist jetzt für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC und Google Stadia verfügbar.