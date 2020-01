Ab sofort bis zum 9. Januar bietet der Epic Games Store gleich drei Spiele kostenlos zum Download an. Alles, was Interessierte dafür machen müssen, ist, sich ein Epic Games Store Konto anzulegen.

Das erste Spiel ist Steep, Ubisofts Wintersportspiel.

„Rase durch die massive offene Spielwelt in den Alpen und Alaska, wo der Schnee immer frisch und die Pisten endlos sind. Trotze dem epischsten Gebirge der Welt und meistere es mit Skiern, Wingsuit, Snowboard oder Paragleiter. Starte allein oder Seite an Seite mit anderen Spielern. Nimm die verrücktesten Stunts aller Zeiten auf, teile sie und fordere die Welt damit heraus, deine besten Tricks zu überbieten, deine freien Abfahrten nachzufahren und deine großartigsten Wipeouts nachzuerleben.



Die Berge warten nur darauf, erkundet zu werden. Also wirf dich in deine Montur und leg los.“

Spielbeschreibung Steep