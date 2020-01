Wenige Tage vor dem Release hat Bandai Namco nochmal einen sehenswerten Trailer zu Dragon Ball Z: Kakarot veröffentlicht.

Das Video trägt den Titel „Diesmal auf Dragon Ball Z!“ und erinnert an einen TV-Rückblick im Anime-Stil. Man sieht, was in den vorherigen Episoden passiert ist und was als Nächstes ansteht. Die epischsten Momente der Saison mit Goku, Vegeta, Android 18, Frieza und Cel werden dabei gezeigt.

Dragon Ball Z: Kakarot erscheint am 17. Januar auf PS4, Xbox One und PC.