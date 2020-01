Die Season 10 von League of Legends startet am 10. Januar, wie Riot Games in täglichen Tweets ankündigt.

In der 10. Season wird ein neuer Champion namens Sett vorgestellt. Sett ist ein ehemaliger Kämpfer in der Navori-Gruben und bekannt für seine Stärke. Zum Seasonstart wird es ein Soft-Ranking-Reset, Platzierungs-Matches und mehr geben.