Publisher NIS America kündigte Disaster Report 4: Summer Memories an. Das Survival-Game wird am 7. April für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PC via Steam veröffentlicht.

„Ein ruhiger Sommertag wird zur Katastrophe, als ein massives Erdbeben die Stadt trifft, Gebäude zerstört und ins Chaos stürzt. Um zu überleben, müssen Sie unter ungewohnten Umständen an vertrauten Orten navigieren. Die Mitüberlebenden, denen Sie begegnen und wichtige Entscheidungen, die Sie treffen, beeinflussen den Verlauf Ihrer Erfahrung und bestimmen letztendlich, wie Ihre Reise durch diese Krise enden wird.“