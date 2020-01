Publisher Eastasiasoft und Entwickler Behind the Stone haben bekannt gegeben, dass Sir Eatsalot am 9. Januar für die Nintendo Switch veröffentlicht wird.

„Rette das Königreich Gluttington vor seinem sicheren Untergang!



Das Königreich Gluttington war in Frieden … bis eines Tages Hysterica die isotonischen Gewässer mit saurer Limonade vergiftete. Diese böse Hexe! Die Ernten des Königreichs schwinden, aber diese Pest hat noch nicht alle Länder heimgesucht. Es gibt noch Hoffnung! König Dietan III. entsendet seinen größten, tapfersten und stärksten Ritter, um das Königreich vor dem sicheren Untergang zu retten: Sir Eatsalot.



Erkunde eine farbenfrohe Welt voller verrückter Charaktere, löse spannende Rätsel und nutze die Hardwarefunktionen deines Nintendo Switch, um direkt mit der Spielwelt um dich herum zu interagieren.“ Spielbeschreibung

Features: