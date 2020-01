Focus Home Interactive hat angekündigt, dass die Kraken-Erweiterung für The Surge 2 am 16. Januar für PC, PS4 und XBox One veröffentlicht wird. Surge 2 Season Pass-Besitzer können die Erweiterung schon 48 Stunden früher, am 14. Januar herunterladen und spielen.

„Die Kraken-Erweiterung bietet stundenlangen erzählerischen Content mit einer brandneuen Handlung und Lage, sowie einer Fülle neuer Waffen, Implantate und Rüstungen, die es zu entdecken und herzustellen gilt. Betreten Sie am Stadtrand von Jericho die VBS Krakow, ein riesiger, stillgelegter Flugzeugträger, der als Rückzugsort für die Reichen und Berühmten umgerüstet wurde: Kampfroboterpiraten, fehlerhafte Sicherheitssysteme und ein imposanter neuer Boss mit jeweils eigenen Kampfmechaniken.