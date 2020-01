Morgen veröffentlichen BigBen und Big Ant Studios den lange erwarteten Sporttitel AO Tennis 2, das zweite Spiel der offiziellen Australian Open-Reihe, für PC, PS4 und Xbox One. Die Veröffentlichung für die Nintendo Switch folgt am 31. Januar.

„Das passend zum Beginn des Australian Open veröffentlichte AO Tennis 2 bietet eine neue Spieltiefe mit zahlreichen Optionen für eine maßgeschneiderte Spielerfahrung. Im neuen handlungsbasierten Karrieremodus können die Spieler den Court beherrschen, ihren Ruf ausbauen, an die Spitze aufsteigen und zur Tennislegende werden – Oder sie passen jedes Element ihres Spiels mithilfe des beliebten Content-Editors von Big Ant an.



Gemeinsam mit ihren Freunden versetzen sich Spieler in aufregende Matches – und in die Fußstapfen Dutzender Tennis-Weltstars wie Rafael Nadal, Ash Barty, Angélique Kerber und vieler mehr.“