Koei Tecmo hat das Eröffnungsvideo für Romance of the Three Kingdoms XIV veröffentlicht. Das Spiel wird am 16. Januar in Japan für die PS4 und PC veröffentlicht, hierzulande gibt es noch kein genaues Datum.

Das historische Strategiespiel bietet über 150 Charaktere und über 1.000 Offiziere und ist damit das Umfangreichste der Serie. Einige Charaktere sind im Kampf nützlich, während andere auf administrative Aufgaben spezialisiert sind. Es gibt auch einige mächtige und einzigartige Charaktere, die in Kämpfen hilfreich sein können.