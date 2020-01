Gearbox hat einen neuen Anlauf für das Eliminierungs Event in Borderlands 3 angekündigt. Ursprünglich sollte das spezielles Event schon ab dem 31. Dezember stattfinden, wurde aber aufgrund technischer Schwierigkeiten verschoben. Der neue Termin für das Event ist der Zeitraum zwischen dem 16. bis 30. Januar.

Die Eliminierungen in Borderlands 3 sind wie Schlachtzüge. Spieler organisieren sich in Gruppen und kämpfen gegen die herausforderndsten Feinde, die die Grenzgebiete zu bieten haben. Das Besondere am Eliminierungs Event ist, daß diese immer wieder durchgeführt werden können, mit ansteigendem Schwierigkeitsgrad.

Außerdem wurden mit dem neusten Hotfix einige Probleme mit Schilden und FL4K-Fertigkeiten behoben und Gegner angepasst.

Borderlands 3 ist für PC, Stadia, PS4 und Xbox One erhältlich.