Riot Games hat den Start der offenen Beta von Legends of Runeterra, dem League of Legends-Kartenspiel, offiziell für den 24. Januar angekündigt. Spieler, die bereits an einer geschlossenen Beta teilgenommen haben oder sich vor dem 20. Januar registriert haben, können schon 24 Stunden eher spielen.

Der offizielle Start von Legends of Runeterra ist im Laufe des Jahres geplant. Die Open Beta wird auch den Start der ersten Ranglistensaison des Spiels einläuten. Während der Beta-Saison können sich die Spieler in den Ranglisten hocharbeiten, Freunde hinzufügen, sie zu Spielen herausfordern und neue Wächter und Boards freischalten.

Um an der Open Beta teilzunehmen, müssen sich Spieler mit ihrem Riot-Konto auf der offiziellen Webseite anmelden.