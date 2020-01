Donkey Crew ermöglicht uns in ihrem neuen Trailer zu dem anstehenden Nomadic Survival MMO Last Oasis einen spannenden Blick auf ihre dystopische Zukunftsvision.

„Die Erde hat aufgehört, sich zu drehen, und die letzten menschlichen Überlebenden müssen der sengenden Sonne in einer riesigen offenen Welt entkommen. Baue mobile Stützpunkte und reise in neue Länder. Erstelle Clans und kämpfe um Territorien. Die Ressourcen gehen schnell zur Neige. Nehmen Sie also Ihr Schwert Sie und handeln Sie, um am Leben zu bleiben.“