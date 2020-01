Grinding Gear Games hat bestätigt, dass es keine Pläne gibt, Path of Exile 2 noch im Jahr 2020 zu veröffentlichen. Das neueste Entwicklungsupdate des Teams stellt fest, dass Path of Exile im kommenden Jahr erneut wichtige vierteljährliche Erweiterungen erhalten wird, die jedoch keine Inhalt der Fortsetzung enthalten.

Wie bei der ExileCon im November letzten Jahres bekannt wurde, wird Path of Exile 2 keine traditionelle Fortsetzung sein. Stattdessen wird das Spiel als massives Update für die vorhandene Version in Build 4.0.0 bereitgestellt.

Das Team hat festgestellt, dass die öffentlichen Tests für diese Veröffentlichung voraussichtlich Ende 2020 stattfinden werden, aber das „hängt sehr davon ab, inwieweit wir das Team in diesem Jahr vergrößern können, um die verbleibenden Acts und neuen Systeme fertigzustellen“. Zu den Inhalten gehören eine Handlung in 7 Akten, 19 neue Klassen und bedeutende Änderungen an der Ausrüstung und den Fertigkeitensystemen.