Sony hat bestätigt, dass das Unternehmen die E3 erneut auslassen und sich eher auf die Teilnahme an kleineren Veranstaltungen konzentrieren wird.

Ein Sony-Sprecher bestätigte dem Magazin Gameindusrty.biz, dass Sony nicht an der globalen Gaming-Konvention teilnehmen werde. Dies scheint ein neuer Trend für Spielefirmen zu sein, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Offenbar will man die Aufmerksamkeit bei Veranstaltungen für sich alleine haben, anstatt sie auf großen Conventions mit anderen teilen zu müssen.

„Nach eingehender Prüfung hat Sony Interactive Entertainment beschlossen, nicht an der E3 2020 teilzunehmen. Wir haben großen Respekt vor der ESA als Organisation, aber wir glauben nicht, dass die Vision der E3 2020 der richtige Ort für das ist, worauf wir uns in diesem Jahr konzentrieren.



Wir werden im Jahr 2020 auf unserer globalen Veranstaltungsstrategie aufbauen, indem wir an Hunderten von Verbraucherveranstaltungen auf der ganzen Welt teilnehmen. Unser Fokus liegt darauf, dass Fans sich als Teil der PlayStation-Familie fühlen und Zugriff auf ihre Lieblingsinhalte haben. Wir haben eine fantastische Auswahl an Titeln für PlayStation 4 und mit dem bevorstehenden Start von PlayStation 5 freuen wir uns auf ein Jahr voller Feierlichkeiten mit unseren Fans. “

Sprecher von Sony Interactive Entertainment