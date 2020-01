Seid am 16.01. um 15:00 Uhr dabei, wenn Masahiro Sakurai einen neuen DLC-Kämpfer enthüllt! In der ca. 35-minütigen Präsentation stellt euch der Producer von Super #SmashBrosUltimate, den Neuzugang genauer vor.



Seht am 16.01. hier vorbei: https://t.co/R4a8m0aImY pic.twitter.com/nGlZlekFBr