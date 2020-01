Headup und Devespresso Games haben angekündigt, dass das koreanische, atmosphärische Survival-Horrorspiel The Coma 2: Vicious Sisters den Early Access auf Steam verlässt und am 28. Januar in den Full Release übergeht.

The Coma 2: Vicious Sisters on Steam setzt das düstere und finstere Abenteuer von The Coma: Recut fort. Mit lebendigen, handgezeichneten Bildern von Minho Kim und kombiniert mit einer albtraumhaften Geschichte von T.L. Riven, balanciert das Spiel zwischen Erforschung und Überleben.

Seit seinem Early Access Launch Ende November, gehört The Coma 2: Vicious Sisters zu den Top 10 der Steam Gamer-Bewertungen für das 4. Quartal 2019, wobei 98% der Rezensenten positive Bewertungen und 40% der Rezensenten überaus positive Bewertungen abgegeben haben. Devespresso hat das Spiel mit mehreren Updates während dem Early Access verbessert, wobei das letzte Update mit der Veröffentlichung aufgespielt wird. Die Speicherdaten des Spiels werden bei Veröffentlichung zurückgesetzt.