Der Entwickler Crystal Dynamics hat beschlossen, die Veröffentlichung von Marvels Avengers um mehrere Monate zu verschieben. Das Spiel sollte ursprünglich am 15. Mai 2020 veröffentlicht werden. Der neue Veröffentlichungstermin ist jetzt der 4. September 2020, was eine Verzögerung von fast vier Monaten bedeutet. Als Grund nannten sie die Notwendigkeit zusätzlicher Entwicklungszeit, um Fans „das ultimative Avengers-Spielerlebnis“ zu bieten.

In einem an die Fans gerichteten offenen Brief stellten die Co-Chefs des Studios, Scot Amos und Ron Rosenberg, fest, dass die Entscheidung, das Spiel zu verschieben, schwierig, aber notwendig war:

„Wir haben uns verpflichtet, für die kommenden Jahre eine originelle, von Geschichten geprägte Kampagne zu liefern, kooperativ zu sein und überzeugende Inhalte zu liefern. Zu diesem Zweck werden wir diese zusätzliche Entwicklungszeit darauf verwenden, das Spiel auf die hohen Standards abzustimmen und zu polieren, die unsere Fans erwarten und verdienen.“ Scot Amos und Ron Rosenberg

Fazit: Marvels Avengers erscheint am 4. September 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC.