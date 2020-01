Square Enix gab bekannt, dass der Dienst für das Rollenspiel Mobius Final Fantasy am 30. Juni weltweit eingestellt wird. Mobius Final Fantasy wurde ursprünglich für iOS und Android im August 2016 und für PC im Februar 2017 veröffentlicht.

Die Ankündigung liest sich wie folgt:

Grüße, Krieger des Lichts.



Vielen Dank, dass Sie Mobius Final Fantasy im Laufe der Jahre gespielt und unterstützt haben.

Nach vielen schwierigen Diskussionen beendete Square Enix im Dezember 2019 den Dienst für die japanische Version von Mobius Final Fantasy, nachdem die Geschichte von Warrior of Despair abgeschlossen war.

Der Service für die globale Version des Spiels wird fortgesetzt, bis die Warrior of Despair-Story am 30. Juni 2020 abgeschlossen ist. Zu diesem Zeitpunkt endet auch der Service für das Spiel.



Der Zeitplan bis zum Ende des Dienstes lautet wie folgt:

15. Januar 2020: Benachrichtigung über das Ende des Dienstes (dieser Hinweis)

30. März 2020: Ende des „Magicite“ -Verkaufs in der globalen Version des Spiels (jeder gekaufte „Magicite“ kann bis zum Ende des Dienstes verwendet werden)

31. Juni 2020 : Serviceende

Wir möchten allen unseren Spielern, die uns seit Beginn des Dienstes am 3. August 2016 unterstützt haben, unseren tiefsten Dank aussprechen. Mit schwerem Herzen müssen wir Ihnen jetzt diese traurige Nachricht überbringen.



Wir werden weiterhin Updates für Ereignisse im Spiel implementieren, einschließlich des Abschlusses der Warrior of Despair-Story, bis zum Ende des Dienstes. Wir hoffen daher, dass Sie die Schicksale unserer Abenteurer bis zum Abschluss verfolgen werden.



Danke, dass Sie an der Seite der Warriors of Light kämpfen und ein Teil der Welt von Mobius Final Fantasy sind. Mögen Sie weiterhin das Licht der Hoffnung zu den Menschen in Ihrer Umgebung bringen.

Mobius Final Fantasy Operations-Team