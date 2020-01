Noch in diesem Jahr wird, pünktlich zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokyo, der erste Nintendo Theme Park namens Super Nintendo World in Osaka, Japan eröffnet. Dazu wurde nun auch der erste Trailer veröffentlicht, um die Werbetrommel zu rühren. Es sind zwar keine tatsächlichen Attraktionen zu sehen, dafür aber jede Menge Hinweise, was sich dort alles abspielen könnte, im wahrsten Sinne des Wortes.

Abgesehen von den fröhlich durch die Computergrafiken hüpfenden Besuchern, gibt es aber auch schon konkrete Details. Geleakte Fotos von im Bau befindlichen Gebäuden lassen tatsächlich den Eindruck entstehen, dass der Park eine gigantisch genaue Nachbildung des Mario Universum sein wird. Durch Synchronisierung der Mobilgeräte der Besucher können sich die Teilnehmer im Park selbst den Herausforderungen von Videospielen stellen. Es gibt also noch nicht ganz so viel Tatsachen, dafür aber umso mehr Fragen, die sich in den nächsten Monaten klären werden. Vielleicht sollten Mario-Fans aber schonmal für ein Flugticket nach Japan sparen.