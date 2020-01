Ganz am Ende des japanischen Streams für Super Smash Bros. Ultimate, in dem Byleth als neuer Fighter Pass 1-Charakter angekündigt wurde, wurde ein neuer Trailer zur kommenden Fire Emblem: Three Houses Nebengeschichte „Cindered Shadows“ gezeigt.

Fire Emblem: Three Houses ist auf Nintendo Switch verfügbar. Die Nebengeschichte wird am 13. Februar 2020 veröffentlicht.