Riot Games hat ihre Pläne für 2020 enthüllt, darunter Neuigkeiten zu League of Legends, Legends of Runeterra und Teamfight Tactics. Außerdem wird sowohl ein neues Brettspiels veröffentlicht als auch der Releasezeitraum für die kürzlich angekündigte animierte Serie Arcane bekanntgegeben. Es passiert also eine ganze Menge im Riot-Universum. Hier sind die Neuigkeiten in Kurzform, ausführliche Erklärungen findet ihr auf der offiziellen Webseite.

League of Legends

Start des Turniermodus „Clash“ ist für Anfang des Jahres geplant

Verbesserung der Leistung sowie Geschwindigkeit des Clients steht im Fokus

Neuer Champion verfügbar: Sett

Zwei Champions erhalten ein Rework: Volibear und Fiddlesticks

120 neue Skins für 2020 geplant

Legends of Runeterra

LoR – digitales Kartenspiel, das im League of Legends-Universum spielt und für PC und Mobilgeräte erscheint – geht am 24. Januar um 20:00 Uhr in die Offene Beta

Keine Accountzurücksetzungen nach Start der Offenen Beta

Einführung des Rankedsystems, der Möglichkeit gegen seine Freunde zu spielen, neuer Spielfelder und Beschützer zum Start der Offenen Beta

Updates von 20+ Karten

Besonderer Beschützer als Geschenk für Spieler der Offenen Beta

Launch auf Mobilgeräten im Laufe des Jahres 2020 mit Cross-Play-Möglichkeit

Teamfight Tactics

Launch für iOS- und Android-Geräte für März 2020 geplant mit Cross-Play-Möglichkeit

Drittes TFT Set für März geplant

Tellstones: King’s Gambit

Eines von vielen Brettspielen, an denen Riot arbeitet. Weitere Infos rund um Riots Brettspiele erhält man bei Anmeldung unter folgendem Link.

Tellstones: King’s Gambit ist ein Spiel der Täuschung für 2 bis 4 Spieler und eine Version eines Demacianischen Spiels, das in Runeterra, der Welt von League of Legends, gespielt wird.

Arcane