Im nächsten Kapitel des MMORPG The Elder Scrolls Online geht es für die Spieler in den Westen Skyrims. Gestern veröffentlichte ZeniMax einen Cinematic Trailer namens Geymoor, welcher einen Teil des zusammenhängenden Abenteuers aus vier Updates zeigt, das uns 2020 erwartet. Die Geschichte beginnt diesen Februar mit dem DLC Harrowstorm. Greymoor soll am 18. Mai auf PC und Mac und am 2. Juni auf Xbox One und PlayStation gestartet werden und riesige Teile von Western Skyrim sowie eine Höhle namens Blackreach eröffnen.

Greymoor spielt 900 Jahre vor The Elder Scrolls 5. Dank eines Vampirfürsten wurde das Land in einen dunklen und finsteren Ort verwandelt, der voller Vampire, Hexen und Werwölfe ist.

Features: