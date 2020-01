Deck 13 hat die Premium Edition von The Surge 2 veröffentlicht. Zur Feier der Veröffentlichung wurde auch ein neuer Trailer gezeigt, in dem alle Inhalte der Edition vorgestellt werden.

The Surge 2 Premium Edition richtet sich an Spieler, die sich das Basisspiel mitsamt allen DLC-Inhalt zulegen wollen. The Kraken, der neueste Inhalt von The Surge 2, wird ebenfalls heute veröffentlicht und wird eine Menge neuer Waffen, Handlungsstränge und vieles mehr ins Spiel bringen.

Die The Surge 2 Premium Edition erwerben, enthält neben dem Spiel und den DLCs jede Menge weiterer Extras im Spiel, darunter zwei kostenlose Waffen- und Ausrüstungspakete, Future Shock und JCPD, sowie das URBN-Ausrüstungspaket, das Public Enemy Weapon Pack und das neueste Legacy Gear Pack von Jericho

The Surge 2 Premium Edition ist ab sofort für PS4, Xbox One und PC erhältlich.